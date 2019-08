Niffelheim: Nordisches Action-Rollenspiel nimmt Kurs auf PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

Screenshot - Niffelheim (Switch) Screenshot - Niffelheim (Switch) Screenshot - Niffelheim (Switch) Screenshot - Niffelheim (Switch) Screenshot - Niffelheim (Switch) Screenshot - Niffelheim (Switch) Screenshot - Niffelheim (Switch) Screenshot - Niffelheim (Switch)

Ellada Games wollen ihr nordisches 2D-Action-Rollenspiel Niffelheim am 20. September 2019 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Gegenüber dem 2018 erschienenen PC-Original ( Steam ) versprechen die russischen Entwickler eine Reihe an Verbesserungen und Ergänzungen, wie zusätzliche Bossgegner, spezielle Magie-Gegenstände, ein Reparatursystem sowie Anpassungen an der Spielbalance.Zum Spiel an sich heißt es: "Dein Avatar ist ein tapferer Krieger, der im Kampf gefallen ist. Doch statt des Friedens in Asgard ist seine Seele in der rauen Welt von Niffelheim gefangen. Überlebe in dieser feindlichen Welt, durchsuche die Nachbarländer, erkunde gefährliche Dungeons und finde deinen Weg nach Valhalla." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PS4 Xbox One Switch