Niffelheim: Video gibt Einblicke in die Spielabläufe des nordischen Action-Rollenspiel - 4Players.de

Ellada Games hat ein neues Video zu Niffelheim veröffentlicht, das Einblicke in die Spielabläufe des nordischen 2D-Action-Rollenspiels gibt, das nach dem PC-Debüt vor einem Jahr am 20. September 2019 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerNeben dem Bekämpfen von gefährlichen Wildtieren, Geistern, Trollen, Untoten und Bossgegnern liegt der Fokus auf dem Erkunden von Dungeons, dem Abbau von Ressourcen, dem Errichten einer eigenen Festung und dem Handwerkssystem.Die Entwickler schreiben: "Dein Avatar ist ein tapferer Krieger, der im Kampf gefallen ist. Doch statt des Friedens in Asgard ist seine Seele in der rauen Welt von Niffelheim gefangen. Überlebe in dieser feindlichen Welt, durchsuche die Nachbarländer, erkunde gefährliche Dungeons und finde deinen Weg nach Valhalla."