Manifold Garden: Surreales Knobelspiel im Escher-Stil hat endlich einen Release-Termin - 4Players.de

Nach sieben Jahren Entwicklung hat Manifold Garden (ehemals "Relativity") einen Termin bekommen: Die Escher-eske Gravitations-Knobelei erscheint laut Gematsu.com am 18. Oktober für PC und Apple Arcade (Mac, iOS, tvOS). Die PC-Version kommt zunächst exklusiv im Epic-Games-Store, eine Steam-Fassung folgt 2020.Wann die PS4-Version erscheint, ist noch nicht sicher; zudem denkt Entwickler William Chyr auch über andere Umsetzungen nach. Im Spiel soll sich die Gravitation der Welt so manipulieren lassen, dass sich je nach Perspektive und Architektur z. B. Wände in Böden verwandeln, um zunächst unmöglich erschienene Wege zu schaffen: