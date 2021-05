Manifold Garden: Surreales Knobelspiel im Escher-Stil wurde für PS5 umgesetzt

Das "William Chyr Studio" hat verkündet, dass das abstrakte Puzzlespiel Manifold Garden am Donnerstag, 20. Mai 2021 für die PlayStation 5 erscheinen ist - zum Preis von 17,99 Euro. PS4-Besitzer des Spiels bekommen ein kostenloses Upgrade. Auf der PS5 kommen eine 4K-Auflösung, haptische DualSense-Unterstützung des PS5-Controllers sowie "Game Help"-Unterstützung hinzu.Auf Iam8bit.com lassen sich zudem physische Versionen für PS5 und Switch vorbestellen - ebenfalls im Programm befindet sich eine erweiterte Vinyl-Auflage des Soundtracks. Im PSN-Store heißt es:"Manifold Garden ist ein Spiel, das die Regeln der Physik neu erfindet. Entdecke die Schwerkraft neu und erkunde eine wunderschöne eschereske Welt der unmöglichen Architektur. Geometrie wiederholt sich unendlich in jede Richtung, und ein Sturz führt dich zurück zu dem Punkt, an dem du angefangen hast. Manipuliere die Schwerkraft, um deine Perspektive zu ändern und die Welt auf neue Weisen zu sehen. Meistere die Regeln des Universums und fülle eine karge Welt wieder mit Vegetation und Leben.● Eine wunderschöne Welt voller atemberaubender Rätsel.● Manipuliere die Schwerkraft, um neue Perspektiven zu gewinnen und auf jeder Fläche zu laufen.● Erkunde umfangreiche architektonische Strukturen, die sich unendlich wiederholen.Manifold Garden wurde für verschiedene Auszeichnungen nominiert, unter anderem für das 'Beste Debut' bei den Game Developers Choice Awards. Es wurde ausgewählt als eines der New Yorker’s Best Games 2019, und es war eines der Designs of the Year 2020 des Design Museums.(...)Dieses Produkt berechtigt dich, die digitale PS4™-Version sowie die digitale PS5™-Version dieses Spiels herunterzuladen.Besitzt du die PS4™-Version dieses Spiels bereits, erhältst du die digitale PS5™-Version ohne zusätzliche Kosten dazu, ohne sie kaufen zu müssen. Besitzer einer PS4™-Disc-Version müssen sie jedes Mal, wenn sie die digitale PS5™-Version herunterladen oder spielen möchten, in die PS5™-Konsole eingelegen. Besitzer der Disc-Version des PS4™-Spiels, die eine PS5™-Digital Edition-Konsole ohne Laufwerk kaufen, erhalten die PS5™-Version nicht ohne zusätzliche Kosten dazu."Letztes aktuelles Video: VideoTest