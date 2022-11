Dark Souls 3: Abgelehntes Metroidvania beeindruckt mit Konzeptkunstwerk

Dark Souls 3: Kampf gegen die Tänzerin des Nordwindtals mal anders





A Dark Souls 3 - 2D pixelart metroidvania was pitched to Bandai Namco ~6 years ago.

This is now finally out of NDA, so enjoy the visuals created back then. pic.twitter.com/Dt5BDasWbU



— Thomas Feichtmeir (@cyangmou) November 8, 2022

Dark Souls 3 als Metroidvania? Bandai Namco hatte kein Interesse

Auch wenn From Software-Fans dieses Jahr wohl nur Augen für Elden Ring haben, lohnt es sich, ab und an auch einen Blick in die Vergangenheit zu werfen – zum Beispiel auf Dark Souls 3.Zum Finale der Dark Souls-Trilogie wurde Bandai Namco nämlich vor sechs Jahren ein Metroidvania-Ableger angeboten, wie ein Künstler berichtet, der damals speziell für diesen Vorschlag ein Konzeptkunstwerk anfertigte. Mittlerweile ist die Verschwiegenheitserklärung abgelaufen und der Künstler teilte sein Werk auf Twitter.Auf dem Konzeptbild von Pixelkünstler Thomas Feichtmeir ist die Tänzerin des Nordwindtals zu sehen, abseits der DLCs wohl einer der bekanntesten und beliebtesten Bosse aus Dark Souls 3. Mit der ihr typischen Eleganz schmettert sie ihr Schwert vor sich auf den Boden und verfehlt den weghüpfenden Ritter nur um Haaresbreite.Neben der wahrlich beeindruckenden Pixelkunst sind auf dem Bild auch die Menüpunkte von Dark Souls 3 zu erkennen: Links oben kommen Lebens-, Magie- und Ausdauerleiste samt Eid des Sonnenlichts zum Tragen, rechts oben versteckt sich die aktuelle Ausrüstung, darunter Schild, Schwert, Zauber und Estus-Flakon.Das Konzept von Dark Souls lässt sich, zumindest optisch und künstlerisch, also hervorragend in ein 2D-Format übersetzen – klar, Soulslike-Metroidvanias wie Hollow Knight Ender Lilies: Quietus of the Knights oder Blasphemous haben es in den vergangenen Jahren ja vorgemacht. Und wer sich beim eingebetteten Bild an das letzterwähnte Spiel erinnert fühlt: Feichtmeir hat auch bei Blasphemous mitgearbeitet.In den Kommentaren erklärt Pixelkünstler Feichtmeir ein wenig die Situation, in der das Bild entstanden ist. Auf die Nachfrage eines Twitter-Nutzers, ob es sich dabei wirklich um ein offizielles und nicht nur um ein Fanprojekt gehandelt habe, antwortet er: “Nein, es war ein echter Job. Und die Kunst hier wurde in einem Stil geschaffen, mit dem man die durchschnittlichen Budgeterwartungen von Metroidvanias damals erfüllt hätte.“„Ich glaube From Software war / wäre nicht involviert gewesen, da Bandai Namco die Marke besitzt. Vorschläge wie dieser hier werden häufig für egal welche IP gemacht, manche von ihnen werden zu Spielen. Das ist ganz normal im Geschäftsalltag.“Bedauerlicherweise wurde das Konzept aber abgelehnt, Feichtmeir wisse allerdings nicht warum – er habe nur das auf Twitter geteilte Kunstwerk geschaffen. Auch innerhalb der letzten sechs Jahre nach Vorschlag des Projekts haben From Software und Bandai Namco keine Versuche im 2D-Bereich gestartet. Doch wer weiß, was die Zukunft bringt?Letztes aktuelles Video: VinylSammlung