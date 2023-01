Dark Souls 3: Archthrones-Mod könnte fast ein vollwertiger DLC sein

Dark Souls 3: Archtrones-Mod bringt neue Erfahrung für Veteranen

Aufpolierte Bosskämpfe als Nachtisch

Weil Elden Ring auch weiterhin keinen DLC zu bieten hat, müssen sich From Software-Fans eben anderweitig beschäftigen und toben sich eifrig in der Modding-Community aus.Dort entsteht auch die Prequel-Mod Archthrones für Dark Souls 3, die zwar noch weit vom Release entfernt sein dürfte, dafür aber stete Fortschritte macht. Die bisherigen Ergebnisse können nun in einem neuen Gameplay-Video bewundert werden: In 15 Minuten bekommt ihr dabei neue Gebiete und Bosse zu sehen, die fast aus einem offiziellen DLC stammen könnten.Angefangen in einem eigens kreierten Tutorial-Gebiet, dem Rainswept Outpost, stolpert der Spieler im Video dabei schon bald zum ersten Boss der Dark Souls 3-Mod: Dem Demon Vanguard. Aufmerksame From Software-Fans werden natürlich die Angriffsmuster-Ähnlichkeiten zum Asylum Demon bemerken, optisch hat der erste Endgegner aber eine Frischzellenkur verpasst bekommen.Nach dem erwartbaren Bildschirmtod geht es dann in den Hub des Spiels, den Nexus of Embers. Der basiert offensichtlich auf dem Feuerbandschrein von Dark Souls 3, ist aber extrem überwuchert und die auf den fünf Thronen sitzenden Figuren sind auch nicht mehr wiederzuerkennen. Weil die Mod zumindest teilweise an Demon's Souls angelehnt ist, haben die Entwickler die Archstones aus dem Souls-Erstling mit den Steinsesseln aus Dark Souls 3 kombiniert.In Anlehnung an den PlayStation 3-exklusiven Titel reist ihr deshalb auch in der Archthrone-Mod über die Steinmonumente in die verschiedenen Gebiete des Spiels. Im Video stellen die Macher dabei gleich zwei Areale vor: Den Archthrone of the Old Gods, der mit seinem unwettergeplagten Steinbauwerken an eine Mischung aus Irythill des Nordwindtals und die Akademie von Raya Lucaria erinnert.Dort wartet dann mit dem Disgraced Knight auch gleich ein knackiger Boss auf euch, den Sekiro-Veteranen als neu verpackten Uhu erkennen werden. Im Archthrone of the Bountiful Queen geht es dann mit einem leuchtenden Herbstwald und einzelnen Holzgebäuden weiter. Hier lauert der Angelic Wall Guardian, der mit seiner brachialen Gestalt und den Engelsflügeln eine ganz besondere Herausforderung und offenbar eine Neuinterpretation von Riese Yhorm darstellt.Wem es beim Anblick des Gameplays bereits in den Fingern juckt, muss sich leider noch etwas gedulden: Die Archthrones-Mod für Dark Souls 3 hat nämlich noch keinen Release-Termin und dürfte angesichts des Produktionsaufwandes vermutlich noch ein bisschen auf sich warten lassen. Wer die Entwickler derweil unterstützen möchte, kann dies auf Patreon tun.