Dark Souls 3: Archthrones-Mod erhält im September Demoversion

Dark Souls 3: Demo zu Archthrones erscheint im September

Wann kommt der? Darauf gibt es noch immer keine Antwort, aber zumindest ein paar Möglichkeiten, um die (viel zu lange) Wartezeit zu überbrücken. Zum Beispiel mitim September oderim Oktober.Die dritte Alternative heißt. Natürlich nicht einfach das Original von From Software, sondern die, welche sich bei ein paar treuen Fans in Entwicklung befindet. Fertig ist diese zwar noch nicht, aber schon bald wird es eine erstegeben, die sich laut den Moddern "wie ein eigenes Spiel anfühlen soll."Zuletzt gab es im Januar einen, aber untätig war das Team in der Zwischenzeit nicht: Immer wieder lieferten die Modder kleinere Updates und Videos, aber der richtige Brocken steht noch bevor. Im September wird es eine Demo zur Modifikation geben, bei der ihr selbst erstmals Hand an die neuen Inhalte legen könnt.Wie umfangreich die Anspielversion wird, ist noch unbekannt. Gemäß eines Beitrags auf der Patreon-Seite der Modder wird es aber für interessierte Spieler jede Menge zu tun geben. Details nennt man nicht, aber vermutlich werdet ihr nicht nur kleinere Gegner bekämpfen, sondern sehr wahrscheinlich auch schon auf Tuchfühlung mit dem einen oder anderen neuen Boss gehen. Das Sterben wird logischerweise ebenfalls dazu gehören, denn schließlich ist Archthrones am Ende immer noch Dark Souls 3.Einen festen Releasetermin gibt es für die Demo bisher nicht, aber Fans von Souls-Spielen und generellen Soulslikes bekommen im Spätsommer-Monat ohnehin genug zu tun. Und wem das immer noch nicht reicht, der kann auch