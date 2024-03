Dark Souls 3: Archthrones-Demo erscheint in wenigen Tagen

Eigentlich sollte einezur großenfürbereits im September letzten Jahres erscheinen. Allerdings ist daraus nichts geworden, aber nun gibt es einen festen Termin, an dem ihr die Probeversion kostenlos herunterladen könnt.Die Modifikation befindet sich schon seit einigen Jahren in der Entwicklung, ist aber angesichts ihresnoch lange nicht fertiggestellt. Trotzdem wollen die Macher nun zeigen, auf was ihr euch einstellen könnt – und verkürzen damit auch gleichzeitig ein kleines bisschen dieWährend ihr nämlich für Shadow of the Erdtree noch ein paar Monate Geduld beweisen müsst, könnt ihr die Archthrones-Mod für Dark Souls 3 bereits ab demausprobieren. An diesem Freitag soll die langersehnte Demo erscheinen und euch einen ersten Blick auf das Fan-Prequel gewähren.Wie umfangreich die Testversion wird, ist noch unklar. Der Trailer zeigt jedoch bereits, vom klassischen Burggemäuser bis hin zu einer Wüste, die der Spielercharakter durchstreift. Natürlich sind auch ein paar Kämpfe gegen verschiedene Gegner zu sehen. Wie viel es davon am Ende in die Demo schafft, bleibt allerdings wie gesagt abzuwarten. Immerhin wird die Probeversion komplettsein und setzt lediglich voraus, dass ihr über ein Exemplar von Dark Souls 3 inklusive aller DLCs verfügt.Für die finale Version von Archthrones haben sich die Hobby-Entwickler derweil einiges vorgenommen. So soll die Mod eineerzählen, die noch vor den Ereignissen von Dark Souls 3 stattfindet. Darüber hinaus gibt es, die bereits angesprochenen neuen und aktualisierten Umgebungen, sowie jede Menge neue Gegenstände.Einenfür die fertige Mod gibt es übrigens noch nicht. Vermutlich muss darauf auch noch einige Zeit gewartet werden.und soll euch im Juni erneut zum Verzweifeln bringen.