Master of Orion: Wargaming verschenkt in Oster-Aktion die Einzelspieler-Version

Wargaming verschenkt im Rahmen einer Aktion die Einzelspieler-Version der 4X-Strategie Master of Orion, die 2016 in Form einer Neuinterpretation ein Comeback gefeiert hat. Allerdings muss man dafür auch mehr tun als nur einen Download-Knopf zu drücken: Laut Pressemitteilung ist die Voraussetzung für das Geschenk, dass man zwischen dem 9. und 23. April eine einfach Gefechtsmission in Zufallsgefechten (inklusive Großgefechten) im Mehrspieler-Titel World of Tanks erfolgreich abschließt.Anschließend wir der Download für Master of Orion im Wargaming.net Game Center freigeschaltet."Wir sind begeistert davon, unseren Spielern die Chance zu geben, den Weltraum zu erobern und ihre taktischen Fähigkeiten jenseits der Atmosphäre einzusetzen – und zwar gratis! Sowohl für Veteranen als auch Einsteiger ist Master of Orion ein grenzenloses und aufregendes Strategiespiel, das Abenteurern die Möglichkeit gibt, den Rand des Universums von Zuhause aus zu erkunden. Viel Spaß mit diesem großartigen Content", so Max Chuvalov, Publishing Director von World of Tanks.Letztes aktuelles Video: Revenge of Antares DLC