Google: Die "Gaming-Ankündigung" im Livestream von der GDC 2019 - 4Players.de

Gerade die Länder: MeckPomm, Sachsen-Anhalt, Hessen, Saarland, Brandenburg, Thüringen und Sachsen sind arg unterversorgt mit schnellem leitungsgebundenem Internet. Deutlich wird das auch, wenn man auf Leitungsgebunden 6MBit/s, 2MBit/s oder selbst 1MBit/s geht. Erst dann werden die Regionen deutlich, wo es teilweise gar kein Breitbandinternet gibt. Und nur auf Leitungsgebunden gehen, denn mit LTE gelten viele Orte als Breitbandversorgt, auch wenn sie kein leitungsgebundenes DSL bekommen können. Das ist der Trick dabei, der schon seit den UMTS-Zeiten angewandt wird.

Es stimmt, so kommt noch einiges an grauen Flächen zusammen. In manchen Kreisen hier in RLP ist der Ausbau erst vor einem Jahr überhaupt angelaufen. Aber ob in Sachsen oder RLP, eine hohe Bevölkerungsdichte haben betroffenen Kreise alle nicht. Daher fällt das in der Statistik am Ende leider nicht groß auf.Wir loben ja auch alle immer die Skandinavier für ihren tollen Breitbandausbau (drittbester der Welt z.B. Schweden), wenn man sich den dann aber mal genauer anschaut sieht man, dass die letztendlich nur noch viel mehr als wir von der Konzentration der Bevölkerung auf ein paar wenige Städte profitieren. (Links 30 Mbits, rechts 100 Mbits. LTE mitinbegriffen!)