Google: Kostenloses Olympia-Spiel im Browser veröffentlicht

Passend zum heutigen Start der Olympischen Spiele in Tokio möchte auch Google die Festlichkeiten mit ein wenig Retro-Liebe unterstützen. Wer über dem gewöhnlichen Suchfeld auf das "Doodle"-Bild klickt, gelangt zu einem verhältnismäßig aufwändigen Sportspiel in Pixel-Optik.Entwickelt wurde Doodle Champion Island Games von Studio 4°C. Gespielt wird zwar mangels Controller-Unterstützung mit der Tastatur - wer sich trotzdem gut schlägt, kann seine Punktzahlen laut Theverge.com aber für eines von vier Teams in der weltweiten Bestenliste verewigen. Sie werden repräsentiert von Karasu (einer Krähe), Inari (einem Fuchs), Ushi (keiner Uschi, sondern einer Kuh) bzw. Kappa (keine Modemarke für Gabbers, sondern ein schildkrötiger japanischer Wassergeist). Der Spieler übernimmt die Rolle der weltberühmten Figur "Lucky the Calico Ninja Cat".Der sportliche Stubentiger versucht sich in sieben Minispielen, die Freunden uralter Titel wie Summer Games eventuell gefallen könnten - darunter Skateboarding, Tischtennis oder Klettern. Alle davon haben offenbar einen "legendären Champion" aus der japanischen Folklore als Rivalen zu bieten.