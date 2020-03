Adam's Venture: Origins: Neuauflage des Abenteuerspiels für Switch im Anmarsch

Erkunde uralte Ruinen und berge mysteriöse Artefakte

Löse während deines Abenteuers clevere und kreative Rätsel

Durchquere mithilfe deines Enterhakens längst vergessene Gräber und zerfallene Städte

Erlebe ein aufregendes Abenteuer, das eine packende Geschichte mit historischen Anspielungen vereint

SOEDESCO und Vertigo Games werden Adam's Venture: Origins auch für Nintendo Switch veröffentlichen - und das sowohl als Download via eShop als auch als Boxversion im Handel. Ein Termin wurde allerdings noch nicht genannt. Die Neuauflage des archäologischen Abenteuerspiels Adam's Venture ist bereits 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Adam's Venture: Origins werden Spieler in ein fesselndes Abenteuer verwickelt, das sie rund um den Globus reisen lässt. Indem sie vertrackte Geduldspiele lösen und Hinweise aufdecken, werden sie Teil einer Geschichte voller Rätsel. Um das Geheimnis von Eden zu lüften, müssen Spieler einen Weg durch Europa und den Nahen Osten finden und sich durch geschicktes Klettern und Schwingen in abenteuerlichen Umgebungen neue Orte erschließen. Während ihrer Reise müssen Spieler die dunklen Pläne des bösartigen Clairvaux-Unternehmens verhindern. Adam's Venture: Origins bietet eine waghalsige, familienfreundliche Geschichte voller Herausforderungen und Rätsel zum Lösen.Lass dein Abenteuer in Adam's Venture: Origins beginnen! In den wilden Zwanzigerjahren schlüpfst du in die Rolle von Adam Venture, der sich auf ein Abenteuer begibt, um die Geheimnisse von Eden zu lüften. Zusammen mit deiner Begleiterin Evelyn musst du uralte Ruinen erkunden und knifflige Rätsel lösen, um verborgene Orte zu finden. Bereise einzigartige Schauplätze und stelle dich der Clairvaux Company, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt durch die Erforschung alter Artefakte ins Chaos zu stürzen."Folgende Features werden versprochen: