Adam's Venture: Origins: Neuauflage des Abenteuerspiels startet auf Switch

Erkunde uralte Ruinen und berge mysteriöse Artefakte

Löse während deines Abenteuers clevere und kreative Rätsel

Durchquere mithilfe deines Enterhakens längst vergessene Gräber und zerfallene Städte

Erlebe ein aufregendes Abenteuer, das eine packende Geschichte mit historischen Anspielungen vereint

Am heutigen 29. Mai 2020 haben SOEDESCO und Vertigo Games das bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienene archäologische Abenteuerspiel Adam's Venture: Origins auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 39,99 Euro zu Buche. Die Veröffentlichung der physischen Boxversion im Einzelhandel wurde aufgrund der COVID-19-Krise verschoben.Spielbeschreibung des Herstellers: "Das Abenteuer beginnt im Jahr 1925, als der Protagonist Adam und seine zuverlässige Begleiterin Evelyn ein seltsames Objekt mit geheimnisvollen Symbolen entdecken. Was als routinemäßige Ausgrabung beginnt, wird zu einem Wettlauf um die Entdeckung des Geheimnisses von Eden. Der abenteuerlustige Geist von Adam und Evelyn führt sie auf eine Reise, auf der sie die Standorte der vier im Buch Genesis erwähnten Flüsse enthüllen. Während sie kletternd und schwingend abenteuerliche Umgebungen erkunden, müssen Spieler die dunklen Pläne des bösartigen Clairvaux-Unternehmens verhindern. In diesem familienfreundlichen Abenteuer kommen die Protagonisten durch das Lösen von Rätseln und Abschließen von Herausforderungen einer Enthüllung der Geheimnisse immer näher.Lass dein Abenteuer in Adam's Venture: Origins beginnen! In den wilden Zwanzigerjahren schlüpfst du in die Rolle von Adam Venture, der sich auf ein Abenteuer begibt, um die Geheimnisse von Eden zu lüften. Zusammen mit deiner Begleiterin Evelyn musst du uralte Ruinen erkunden und knifflige Rätsel lösen, um verborgene Orte zu finden. Bereise einzigartige Schauplätze und stelle dich der Clairvaux Company, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt durch die Erforschung alter Artefakte ins Chaos zu stürzen."Folgende Spielinhalte werden versprochen:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer Switch