The Elder Scrolls: Legends: Erweiterung "Monde von Elsweyr" steht bereit - 4Players.de

Für The Elder Scrolls: Legends ist die Erweiterung "Monde von Elsweyr" auf PC, iOS und Android veröffentlicht worden. "Monde von Elsweyr" enthält mehr als 75 neue von Elsweyr inspirierte Karten mit zwei neuen Mechaniken "Zunehmend & Abnehmend" sowie "Verzehren", zwei vorgefertigten Decks und ein neues Spielfeld. Das Change-Log für Update 2.11 findet ihr hier Bethesda : "Monde von Elsweyr erweitert The Elder Scrolls: Legends um mehr als 75 Karten, darunter eine Reihe von Khajiit-Karten für alle fünf Attribute mit deren alteingesessenem Schlüsselwort 'Dieb'. Natürlich gibt es in dieser Erweiterung noch andere mächtige Kräfte neben den Khajiit ... Zusätzlich erhält Legends mit Monde von Elsweyr neue Spielmusik, vorgefertigte Themendecks, frische Kartenmechaniken und ein neues Spielfeld!""Die Khajiit sind eng mit den Zwillingsmonden über Tamriel verbunden, deren Mondphasen eine wichtige Rolle in den neuen Mechaniken von Monde von Elsweyr spielen: Zunehmend und Abnehmend. Karten mit diesen Schlüsselwörtern betreten das Spiel mit einer von zwei Fähigkeiten, die von der Phase der Monde abhängt. Diese ändern sich mit dem Ende jedes eurer Züge, ihr müsst also auf das richtige Timing achten! (...) Für die Einwohner Tamriels ist die dunkle Kunst der Totenbeschwörung ein Tabu, aber durch die Unruhen in Elsweyr kriechen ihre Anwender aus ihren Verstecken und bringen eine neue Kartenmechanik mit sich. Mit Verbrauchen könnt ihr eine Karte aus eurem Ablagestapel aus dem Spiel entfernen und grausige Vorteile erhalten. Die etwas andere Art des Recycling!"Letztes aktuelles Video: Monde von Elsweyr Trailer