Cuphead: Erscheint am 18. April auf Nintendo Switch - 4Players.de

We're so excited to announce that Cuphead is indeed coming to Nintendo Switch on April 18th! #Nindies #IndieHighlights



Watch the trailer now: https://t.co/j7gkvLWCF6



Pre-purchase on the eShop starting today! pic.twitter.com/EDDJck7bah — Studio MDHR (@StudioMDHR) 20. März 2019

Nintendo hat bei der Nindies-Showcase 2019 soeben angekündigt, dass Cuphead am 18. April 2019 auf Nintendo Switch erscheinen wird. Bisher war der Titel ausschließlich auf PC und Xbox One verfügbar. Zum Test von Cuphead auf PC und Xbox One: Selten war ein Shoot-em-up so schön und knifflig: Die Brüder Moldenhauer haben ihren spielbaren Cartoon Cuphead wie die Vorbilder aus den Dreißigern komplett am Lichttisch animiert - Bild für Bild. Kein Wunder also, dass sich der Release um Jahre verschob. Wir stürzen uns in den Kampf gegen mutierte Riesenhexen und andere unheimlich grinsende Monstrositäten.