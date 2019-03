Cuphead: Kostenloses Update beinhaltet grafische Anpassungen, deutsche Lokalisierung und spielbaren Mugman - 4Players.de

Studia MDHR hat ein kostenloses Inhalts-Update für seinen knallharten Action-Plattformer Cuphead angeboten, das am 18. April erscheinen soll. Nach Angaben bei Xbox Wire gibt es u.a. neue grafische Effekte und Animationen zu sehen und das komplette Spiel wird neben dem englischen Original auch in elf weiteren Sprachen vorliegen, darunter auch auf Deutsch.Das Studio erwähnt außerdem zahlreiche neue Animationen und grafische Überarbeitungen. Dazu zählen z.B. neue Gegnerexplosionen, neue Raucheffekte sowie weitere Details im Hintergrund. Zudem hat man mehrere Kampf-Intros für Cuphead und Mugman erschaffen. Die meiste Arbeit ist allerdings in die Zwischensequenzen geflossen, die jetzt komplett animiert über den Bildschirm flimmern sollen.Im Hauptmenü wird neben Cuphead auch Mugman als spielbare Figur im Einzelspieler-Modus zur Wahl stehen und sogar einen eigenen Jingle bekommen, wenn man mit ihm ein Level abschließt.Auch an der Technik und Programmierung hat das Team weiter gefeilt. Durch Optimierungen der Unity-Engine will man nicht nur die Ladezeiten, sondern auch die Größe des Programms spürbar verringert haben. Gleichzeitig stellt man durch die Überarbeitungen am Code für die Zukunft auch kleinere Patches in Aussicht.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer