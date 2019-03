Cuphead: Weitere Details zur Switch-Umsetzung; Xbox-Live-Unterstützung folgt später - 4Players.de

Die Switch-Umsetzung von Cuphead entsteht direkt bei Studio MDHR. Der knallharte und zugleich wunderschöne Action-Plattformer soll im Handheld-Modus in 720p mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Es wird eine Art von Offline-Achievements auf der Switch geben, da die Xbox-Live-Unterstützung (ebenfalls mit Achievements) erst später nachgeschoben wird. Dievor einiger Zeit angekündigte Erweiterung "The Delicious Last Course" mit Ms. Chalice soll zeitgleich auf PC, Switch und Xbox One erscheinen. Es wird außerdem darüber spekuliert, dass nach der Veröffentlichung der Erweiterung eine Box-Version folgen wird.Cuphead wird am 18. April 2019 auf Nintendo Switch veröffentlicht (Preis: 19,99 Euro). Bisher war der Titel ausschließlich auf PC und Xbox One verfügbar. Über das kostenlose Update mit grafischen Anpassungen, deutscher Lokalisierung, schnelleren Ladezeiten und dem spielbaren Mugman für PC und Xbox One hatten wir bereits berichtet Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer