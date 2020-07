Cuphead: Umsetzung für PlayStation 4 startklar

Aktualisierung vom 28. Juli 2020, 17:32 Uhr:



Studio MDHR hat soeben bestätigt, dass







Ursprüngliche Meldung vom 28. Juli 2020, 10:25 Uhr:



Cuphead Studio MDHR hat soeben bestätigt, dass Cuphead im Laufe des heutigen Tages auf PlayStation 4 veröffentlicht wird. Im PlayStation Store kann es für 19,99 Euro gekauft werden. Angaben über die Erweiterung "Cuphead - The Delicious Last Course", die noch im Laufe des Jahres erscheinen soll, wurden aber nicht gemacht.Cuphead





Cuphead may be coming to PS4, it's appearing on international PSN stores right now but game listing doesn't load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM



— Wario64 (@Wario64) July 28, 2020





Tomorrow at 11 am ET / 8 am PT join me for a special update from one of our favorite indie game studios #SummerGameFest https://t.co/8kxoK3c89L



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 27, 2020

wird allem Anschein nach für PlayStation 4 erscheinen. Das Spiel ist u.a. an prominenter Position im australischen und britischen PlayStation Store aufgetaucht, wobei sich "dieser Inhalt derzeit noch nicht auswählen lässt". Eine offizielle Ankündigung der PS4-Version steht noch aus, aber Geoff Keighley versprach eine "besondere Ankündigung" eines beliebten Indie-Studios für heute um 17 Uhr.Der knallharte und wunderschöne Plattformer erschien 2017 für PC und Xbox One ( zum Test ). Im April 2020 folgten die Switch-Umsetzung. Auch die Erweiterung "The Delicious Last Course" befindet sich weiterhin in Entwicklung. Im Juli 2017 erklärten die Entwickler (StudioMDHR) übrigens, dass Cuphead niemals auf PS4 erscheinen werde ...Letztes aktuelles Video: Switch Launch Trailer