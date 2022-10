Cuphead: Release-Termin und Inhalt der physischen Version enthüllt

Cuphead: Physische Version erscheint in zwei Varianten





A REAL posable Cuphead marionette, a classy outer game sleeve, a Club Cuphead membership card, 6 Cuphead Funnies, an illustrated Inkwell Isles map, a vintage hand-crank music box...all in a painted theatre stage.



That's the Cuphead Collector's Edition!! https://t.co/lI6GZucR77 pic.twitter.com/WlFX3CM2kH



— Studio MDHR (@StudioMDHR) October 11, 2022

Cuphead: Kostenpunkt und Release-Termin

Ganze fünf Jahre mussten sich Cuphead-Fans gedulden, doch nun erhält der Indie-Hit mit dem außergewöhnlichen Cartoon-Artstyle endlich eine physische Verkaufsversion.Behielt man bei der ersten Enthüllung vor zwei Wochen noch die meisten Details rund um die Handelsversion für sich, rückte man nun mit dem genauen Release-Termin heraus und verriet, in welchen Varianten sich Spieler Cuphead bald ins Regal stellen können.Wer es minimalistisch mag holt sich die Standard-Version des Spiels, die den umfangreichen DLC The Delicious Last Course enthält, bei dem euch eine weitere Insel mit einigen neuen, brandgefährlichen Bossen erwartet. Darüber hinaus spendiert euch Studio MDHR eine exklusive Zeichnung auf der Innenseite der Verpackung, eine Cuphead Club Membership Card und ein paar hübsche Sammelkarten.Falls euch das als eingefleischte Cuphead-Fans nicht reicht, könnt ihr zur extrem exklusiven Collectors-Edition greifen. Die enthält neben dem Spiel samt DLC eine handgefertigte Cuphead-Marionette, eine kleine Musikbox, ein Poster der Inkwell-Inseln, eine Schutzhülle für eure Spielverpackung sowie eine Box im Theaterstil, um die Marionette gebührend zu präsentieren.Die Enthüllung der beiden Versionen feierte man außerdem mit einem besonders beeindruckenden Trailer, der passend zur Collectors-Edition drei Marionetten von Cuphead, Mugman und Miss Chalice ins Rampenlicht stellt. Bei einer Schatzsuche in der Tiefsee stolpern die drei Tassenfreunde dabei über die physische Version des Spiels.Die Collectors-Edition bekommt ihr exklusiv bei iam8bit.com und kostet euch satte 199,99 US-Dollar, als Release-Termin plant man das erste Quartal 2023. Deutlich günstiger ist natürlich die Standard-Version, für die man 39,99 US-Dollar haben möchte und die am 6. Dezember 2022 erscheint.Aktuell könnt ihr die normale Edition zwar nur über Target und Best Buy aus den USA importieren, iam8bit-typisch dürfte Cuphead aber auch bei uns im regulären Verkauf landen und dann bald beim Elektronikhändler eurer Wahl zu finden sein.