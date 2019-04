Sea of Thieves: Shores of Gold: Details zur ersten Story-Kampagne aus der Reihe "Tall Tales" - 4Players.de

Mit dem großen "Anniversary-Update" wird bei Sea of Thieves am 30. April nicht nur die Arena für PvP-Matches eingeführt, sondern auch die erste Kampagne aus der Reihe "Tall Tales". Diese "großen Geschichten" sind Story-Kampagnen, die man solo oder gemeinsam mit der Crew inmitten der offenen Welt erleben kann. Die erste Tall-Tales-Kampagne trägt den Titel "Shores of Gold". Microsoft : "Tall Tales - Shores of Gold entführt Piraten auf eine Reise durch eine Reihe ineinander verwobener Geschichten voller Wunder und Entdeckungen, in denen das Leben der Bewohner der Sea of Thieves genauer ergründet wird. Tretet ein unglaubliches Piratenabenteuer an und begebt euch auf die Suche nach einer verschollenen Insel, die bereits zur Legende wurde. Viele Enthüllungen und Ziele liegen auf dieser epischen Reise vor euch: Bergt uralte Artefakte und verwunschene Gegenstände, überwindet tückische Fallen und stellt euch neuen Widersachern. (...) Besucht den mysteriösen Fremden in der Taverne, um Shores of Gold zu starten. Dieser äußerst geduldige und fremdartige Vermittler des Piratenlords hat eine ganz besondere Geschichte für euch auf Lager."Letztes aktuelles Video: Tall Tales - Shores of Gold Cinematic Trailer