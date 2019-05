Sea of Thieves: "Anniversary Update" ist da: Angeln, PvP-Arena und das Story-Abenteuer "Shores of Gold" - 4Players.de

Das "Anniversary Update" für Sea of Thieves ist auf PC und Xbox One verfügbar . Das große Inhaltsupdate zum einjährigen Jubiläum umfasst die kompetitive Arena (Spieler-gegen-Spieler), das Story-Abenteuer "Shores of Gold" aus der Reihe "Tall Tales", den neuen Handelsbund "The Hunter's Call" und die Angeln-Funktion.Die Arena: "Entdecke die Arena, den neuen PvP-Modus, der mit anspruchsvollen Segelmanövern, fordernden Schusswechseln und waghalsigen Plünderungen all Dein Piraten-Geschick herausfordert. In der Arena erhalten fünf konkurrierende Crews dieselbe Beute als Ziel. Erreiche den Schatz mit Deiner Crew als Erster, eskortiere ihn sicher zur Sea Dogs-Handelsgesellschaft und sichere Dir die silberne Belohnung. Durch gezielte Kanonenschüsse auf Rumpf, Mast und Bug der gegnerischen Schiffe werden Seeschlachten noch taktischer und fordernder als bisher. Am Ende der 24-minütigen Gefechte gewinnt die Crew mit dem meisten gesammelten Silber. Mit kurzen, herausfordernden Matches bietet die Arena allen Abenteurern eine kurzweilige und intensive Herausforderung."Angeln: "Lass den kräftezehrenden Piraten-Alltag mit einem entspannenden und von der Community heiß ersehnten Feature hinter Dir - und greif zur Angel! Wirf die Leine in einem beliebigen Gewässer aus und versuche Dein Glück. Manche Fische beißen nur in bestimmte Köder, andere findest Du nur in ausgewählten Gewässern und besonders seltene Exemplare lassen sich erst unter optimalen Bedingungen ködern. Die Gourmets der neuen Handelsgesellschaft Hunter's Call warten in den Häfen und entlohnen jeden Seemann, der ihnen seltenes Fleisch und exotische Fische bringt. Insbesondere wenn Du die seltenen Zutaten über einem Lagerfeuer oder im neuen schiffseigenen Ofen perfekt zubereitest, kassierst Du üppige Belohnungen. Es sei denn, Du behältst die Köstlichkeiten für Dich und profitierst lieber von den stärkenden Eigenschaften der Mahlzeit. Falls Dir der Sinn eher nach gefährlicher Beute steht, sind die neuen Harpunen Deines Schiffes die perfekte Wahl. Harpuniere zum Beispiel treibende Fässer, Schätze oder sogar andere Piraten! Nutze sie außerdem, um feindliche Schiffe noch schneller und effizienter zu entern."Neue Abenteuer mit Shores of Gold: "Die erste Geschichten-Sammlung der Tall Tales wartet mit dem verheißungsvollen Namen Shores of Gold auf Dich. Die Tall Tales befinden sich innerhalb der offenen Welt von Sea of Thieves und bieten Dir spannend inszenierte Abenteuer, die Du entweder solo oder gemeinsam mit Deiner Crew erlebst. In Shores of Gold nutzt Du die Kräfte des geheimnisvollen Artefakts Shroudbreaker und spürst eine mysteriöse Insel voller sagenhafter Schätze auf. Auf Deiner Reise löst Du knifflige Puzzles, erkundest antike Labyrinthe, weichst hinterhältigen Fallen aus und stellst Dich den furchteinflößenden Skelett-Lords. Die Geschichte umfasst neun Tall Tales, die zusammen eine dramatische Erzählung bereithalten. Trotz fester Rahmenhandlung bieten die Tall Tales dank der dynamisch offenen Welt einen hohen Wiederspielwert."