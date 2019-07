Sea of Thieves: Mikrotransaktions-Shop für Haustiere und Emotes im Anmarsch - 4Players.de

Rare bereitet sich nach eigenen Angaben im Developer Update darauf vor, schon bald den seit Beginn angedachten Plan umzusetzen, einen Shop für Mikrotransaktionen im Piraten-Abenteuer Sea of Thieves zu eröffnen. Dort soll man dann die seit längerer Zeit versprochenen Haustiere und auch Emotes erwerben können. Auf den Testservern feiern die besagten Haustiere nach einer früheren Testphase bereits ihr Comeback.Rare betont, dass im Shop ausschließlich kosmetische Inhalte zum Kauf angeboten werden und niemals Figuren stärken bzw. die Balance beeinflussen sollen. Zudem sollen sämtliche Shop-Items optional sein und im Gegensatz zur typischen Lootbox wird man immer im Vorfeld sehen, was man für sein Geld bekommt. Trotzdem dürfte die Einführung des Shops nicht überall auf Gegenliebe stoßen, doch wird dies sicher auch von der Preisgestaltung abhängen. Zugutehalten muss man dem Studio, dass alle bisherigen Updates für Sea of Thieves immerhin kostenlos angeboten wurden.Da sich die spielbezogenen Schiff-Skins einer großen Beliebtheit erfreuen, will man in Zukunft weiteren Nachschub liefern, mit denen man seinen Kahn entsprechend herrichten kann. Bisher gibt es u.a. Schiffsfiguren im Design von Halo (Spartan), Perfect Dark und Bajo Kazooie. So dürfte es vermutlich nur eine Frage der Zeit sein, bis sich auch Conker blicken lässt...Ansonsten will Rare auch die Treffer-Erkennung bei Schusswaffen verbessern und verspricht weitere Schiffsvarianten für den Arena-Modus. Weitere Details zu den kommenden Plänen hält das Video bereit:Letztes aktuelles Video: Developer Update July 23rd 2019