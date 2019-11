Sea of Thieves: The Seabound Soul Update steht in den Startlöchern - 4Players.de

Das nächste (kostenlose) Update von Sea of Thieves, The Seabound Soul, erscheint am 20. November 2019. Das Update bietet eine Story-basierte Tall-Tale-Mission."Die Spieler und Spielerinnen begleiten Captain Pendragon, lüften das Geheimnis des gefürchteten Schiffes "Ashen Dragon" und enthüllen das Rätsel einer unheimlichen neuen Bedrohung. Tall-Tale-Missionen sind langfristig angelegte Kampagnen innerhalb von Sea of Thieves, die in der Shared World fesselnde Geschichten erzählen", erklären die Entwickler.Darüber hinaus werden Brandbomben eingebaut. Die explosive Munition kann geworfen oder in Kanonen geladen werden - sie können auch in der Arena eingesetzt werden. Hinzu kommen neue Auszeichnungen und Outfits, die man im Piraten-Emporium freischalten und erwerben kann. Sea of Thieves ist für Windows 10 PC, Xbox One und im Xbox Game Pass verfügbar. Trotz der Ankündigung von Everwild wird Rare auch weiterhin an Sea of Thieves arbeiten.Letztes aktuelles Video: The Seabound Soul Content Update