Sea of Thieves: Über zehn Millionen Spieler auf PC und Xbox One

Seit dem Verkaufsstart von Sea of Thieves im März 2018 haben mehr als zehn Millionen Spieler das Piraten-Abenteuer auf PC und Xbox One ausprobiert - gezählt wurden sowohl die Käufer der Vollversion als auch die Spieler, die es mit dem Xbox Game Pass gespielt haben. Im Juni 2019 lag die Spielerzahl noch bei 8,4 Millionen. Das Spiel von Rare ist außerdem die erfolgreichste neue IP (neue Marke) auf Xbox One in dieser Konsolen-Generation.Joe Neate, Executive Producer bei Rare ( Quelle ): "Für jeden bei Rare steht fest: Die Sea of Thieves-Community gehört zu den besten der Welt. Sie ist die Heimat von Spielern aus mehr als 80 verschiedenen Ländern, die alle via Xbox Game Pass, Xbox One und Windows 10 PC zusammenkommen und unzählige unvergessliche Erinnerungen schaffen. (...) Und eben weil diese Community so fantastisch ist, steht sie auch im Zentrum des Januar-Updates Legends of the Sea, das für alle Spieler kostenlos ab Mittwoch, den 15. Januar erhältlich sein wird. Dieses Update enthält zwei besondere Geschenke in einer begrenzten Limited Edition, mit denen der zehn Millionen Spieler-Rekord gebührend gefeiert wird. Logge Dich zwischen dem 15. und 22. Januar ein und sichere Dir ein kostenloses Segel und ein besonderes neues Emote. (...) An dieser Stelle noch einmal ein riesengroßes 'Danke' von den Entwicklern bei Rare! Auch zukünftig gibt es Grund zum Feiern, denn Rare hat große Pläne für die Welt von Sea of Thieves in 2020!"Letztes aktuelles Video: The Seabound Soul Content Update