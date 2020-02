Sea of Thieves: Update "Crews of Rage" ermöglicht Umgestaltung des eigenen Piraten

Am kommenden Mittwoch, 19. Februar soll laut pcgamesn.com das nächste große Update zum Piratenspiel Sea of Thieves erscheinen: "Crews of Rage" ermöglicht demnach u.a. die Neugestaltung des Aussehens des eigenen Charakters, ohne dadurch den Fortschritt oder die Freischaltungen zu löschen.Voraussetzung für das "Makeover" sei allerdings eine "Pirate Appearance Potion" aus dem Ingame-Shop, die mit 149 Ancient Coins oder rund zwei Euro zu Buche schlägt. Weitere Änderungen betreffen Feinheiten des Schwertkampfes sowie eine neue feurige "Chest of Rage". Auch im entsprechenden Trailer wird das Update vorgestellt: