Sea of Thieves: Entert überraschend den Steam-Store

Eigentlich treiben Rares Piraten nur im Store von Publisher Microsoft ihr Unwesen - doch eine neue Seite im Steam-Store belegt, dass bald auch Valves Spiele-Plattform überfallen wird. Wann genau die Steam-Fassung des Action-Adventures Sea of Thieves erscheinen wird, steht noch nicht fest; bislang ist nur von "bald" die Rede.Sea of Thieves bietet euch das Piratenerlebnis schlechthin. Vom Segeln und Kämpfen bis zu Erkundungen und Beutezügen findet ihr alles, was zu einem waschechten Piratendasein dazu gehört. Ohne festgesteckte Rollen habt ihr die Freiheit, der Welt und anderen Spielern so zu begegnen, wie ihr es wollt.Ob ihr nun als Gruppe oder alleine in See stecht, ihr begegnet in diesem Shared-World-Abenteuer anderen Crews – doch sind sie Freund oder Feind? Und wie werdet ihr reagieren?Erkundet eine riesige Welt voller unberührter Inseln, versunkener Schiffe und mysteriöser Artefakte. Übernehmt gefährliche Missionen, in denen ihr euch auf Schatzsuche begebt, verwunschene Skelett-Kapitäne aufstöbert oder einfach nur Handelskompanien bei ihrer Suche nach wertvoller Ladung unterstützt. Begebt euch auf die Jagd und meistert das Angeln oder stellt euch Hunderten von Nebenmissionen und optionalen Zielen.Spielt das Seemannsgarn durch, um die einzigartige Story-Kampagne von Sea of Thieves zu erleben. Die insgesamt 11 Seemannsgarn-Episoden lassen euch die Geschehnisse von zwei epischen Geschichtssträngen ergründen, inklusive immersiver und filmreifer Missionen, die euch 30 Stunden lang beste Piratenunterhaltung bieten werden.Auf eurem Weg, eine Piratenlegende zu werden, werdet ihr so manchen Schatz plündern, euch euren eigenen Ruf erarbeiten und euren ganz eigenen Stil im Umgang mit euren hart erarbeiteten Schätzen finden müssen – egal, ob ihr euch dazu entscheidet, Abenteurer, Entdecker oder Eroberer zu sein! Wie werden die Geschichtsbücher von euch erzählen? Ihr habt es in der Hand!Mit fünf größeren Erweiterungen sowie einem Jahr an monatlichen Updates begreift sich Sea of Thieves als ein „Spiel-als-Service“-Titel, der ständig wächst und sich konstant weiterentwickelt. Schaut also jeden Monat erneut vorbei, um zu sehen, was es Neues gibt!"Letztes aktuelles Video: Februar-Update 2020