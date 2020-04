Sea of Thieves: Kostenloses Update Ships of Fortune angekündigt

Im Rahmen der April-Ausgabe von Inside Xbox haben Microsoft und Rare ein neues Update für das Piratenspiel Sea of Thieves angekündigt. Die Erweiterung Ships of Fortune soll noch in diesem Monat ausgeliefert werden und kostenlos sein.Dabei ist man als Botschafter für die Handelskompanien unterwegs und trifft auf die mysteriöse Kompanie namens The Reaper's Bones. Dort heuert man an, um die Schiffe der Rivalen zu plündern und sich Trophäen zu sichern, indem man sich die Flaggen und Beute der konkurrierenden Botschafter unter den Nagel reißt.Sea of Thieves ist für Xbox One und PC erhältlich. Seit kurzem gibt es das Spiel für den PC nicht nur im Microsoft Store, sondern auch bei Steam Letztes aktuelles Video: Februar-Update 2020