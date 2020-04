Sea of Thieves: Kostenloses Update Ships of Fortune erhältlich

Mit Sea of Fortune haben Microsoft und Rare ein weiteres kostenloses Update für das auf Multiplayer ausgelegte Piraten-Abenteuer Sea of Thieves veröffentlicht. Die größte Neuerung ist das so genannte Emissary System, bei dem man sich mit seiner Crew einer von fünf Fraktionen anschließen kann. Neben Gold Hoarders, Order of Souls, Merchant Alliance und Athena's Fortune feiert mit The Reaper's Bones auch eine komplett neue Fraktion ihren Einstand.Der Vorteil unter dem Banner einer Fraktion zu segeln: Man erhält mehr Geld für seine Beute und abgeschlossene Aufträge erhöhen den Emissary-Rang. Viele Crews dürften zudem freudig zur Kenntnis nehmen, dass man für die Versenkung von Emissary-Schiffen ab sofort selbst dann Belohnungen einheimst, wenn überhaupt keine Beute an Bord war."Emissaries sorgen bei PvP für eine garantierte Belohnung", so Creative Director Mike Chapman im Gespräch mit PC Gamer . "Hatte man Beute an Bord, treibt sie selbstverständlich an der Oberfläche, aber wenn man ein Schiff versenkt, steigt die Emissary-Flagge zur Oberfläche. Und der Wert dieser Flagge reflektiert, was diese Spieler getan haben. Wenn sie viel Zeug gemacht und ihrem Emissary-Rang gesteigert haben, ist diese Flagge für dich umso wertvoller."Darüber hinaus ist sie bereits im Vorfeld ein Indiz dafür, wie erfahren die Crew ist. Der flatternde Wimpel bei Emissary-Schiffen spiegelt bei der Länge die Erfahrung der Besatzung wider. So kann man mit einem Blick durch das Fernrohr abwägen, ob sich eine Attacke lohnen könnte.Das Emissär-System ist nicht die einzige Neuerung, die das Update mit sich bringt: Es gibt mit Katzen auch neue Premium-Tiere und ein neues System, um gefallene Kameraden wiederzubeleben. Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Ships of Fortune April Monthly Update - Inside Xbox