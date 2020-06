Sea of Thieves: Piratenspiel verzeichnet weiter steigende Spielerzahlen

Sea of Thieves growth continues to be INCREDIBLY impressive



Concurrent player peak the last 7 days on Steam



June 7th - 41,110

June 8th - 41,949

June 9th - 46,204

June 10th - 50,450

June 11th - 51,980

June 12th - 55,244

June 13th - 59,404



HUGE success for Rare and MS / Xbox pic.twitter.com/RrZKLSbBEW



— Benji-Sales (@BenjiSales) June 13, 2020

Sea of Thieves verzeichnet weiterhin Zuwachs bei den Spielerzahlen. Wie DualShockers mit Verweis auf den Analysten Benji-Sales schreibt, verzeichnete das Piraten-Abenteuer von Rare alleine in den letzten sieben Tagen bei Steam einen Zuwachs von 20.000 Spielern. Mittlerweile stechen knapp 60.000 Freibeuter über die Plattform von Valve Software in See.Folglich war es nach der Halo-Reihe auch hier der richtige Schritt von Microsoft, die PC-Version nicht länger nur über den hauseigenen Store anzubieten, sondern die eigenen Spiele auch über andere Vertriebsplattformen zugänglich zu machen. Für zusätzlichen Schwung dürfte auch die Verfügbarbeit von Sea of Thieves bei Xbox Game Pass und die kontinuierliche Auslieferung von (kostenlosen) Updates gesorgt haben, damit das Spiel nicht so schnell in Seenot gerät.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Steam