Sea of Thieves: Community zählt erstmals über 15 Millionen Piraten

Seit dem offiziellen Start von Sea of Thieves im März 2018 auf Xbox One und PC sind bereits mehr als 15 Millionen Piraten in See gestochen, wie Microsoft bekannt gibt . Beeindruckend sei vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Community wachse: "Erst im Januar dieses Jahres hatte Rare die stolze Zahl von 10 Millionen Mitspielern verkündet. In den ersten sechs Monaten von 2020 haben mehr Seeräuber das Abenteuer aufgenommen als in ganz 2019, das damals schon die Statistiken aus 2018 überboten hatte.Der Juni 2020 war der bisher erfolgreichste Monat in der Geschichte von Sea of Thieves: Mehr als 3,3 Millionen neue Spieler setzten todesmutig die Segel. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die Erweiterung der Community auf Steam-User - und die Resonanz darauf ist überwältigend: Bislang wurde Sea of Thieves auf der Gaming-Plattform mehr als eine Millionen Mal verkauft, wodurch die Diebe der Weltmeere seit mehreren Wochen in den Charts der meistverkauften und meistgespielten Steam-Titel ihr Unwesen treiben."Rare möchte die Gelegenheit nutzen, um sich bei allen Spielern des Piratenspiels zu bedanken. Das Team arbeite "mit viel Liebe zum Detail an den Erweiterungen, von denen noch viele folgen werden und wünscht ein fröhliches Ahoi!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Steam