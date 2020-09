Sea of Thieves: Vaults of the Ancients: Update mit Hunden und vielen Verbesserungen steht an

What? Trophies make good grog tankards.



Am 9. September 2020 wird das nächste (kostenlose) Update für Sea of Thieves erscheinen: Vaults of the Ancients. Wie auf der digitalen gamescom angekündigt, werden Hunde als Begleiter mit diesem Update eingeführt - erhältlich im Ingame-Shop "Pirate Emporium".Die im Titel bereits erwähnten "Vaults of the Ancients" versprechen reichlich Gold für die Goldsammler inkl. Spezialschatztruhen mit Rätseln unter Zeitdruck. Ansonsten sollen "mysteriöse Notizen" für einen besseren Überblick über die verfügbaren Ingame-Aktivitäten sorgen, während viele Verbesserungen der Benutzeroberfläche sowie der Zugänglichkeit geplant sind, z.B. bei der Einblendung der Inselnamen.Letztes aktuelles Video: September 2020 Vaults of the Ancients Mysterious Notes and Quality of Life