Sea of Thieves: Story-Erweiterung A Pirate's Life rund um Fluch der Karibik & Jack Sparrow

Beim Microsoft Showcase hat Rare eine Zusammenarbeit mit Disney für das Piratenspiel Sea of Thieves ( ab 36,27€ bei kaufen ) angekündigt. Die Früchte der Partnerschaft sieht man bereits am 22. Juni: Dann startet die Story-Mission A Pirate's Life, in der Figuren aus Fluch der Karibik (Pirates of the Caribbean) Einzug in die Spielwelt halten werden, darunter selbstverständlich Captain Jack Sparrow und dessen Nemesis Davy Jones.Das Update mit dem Story-Inhalt wird kostenlos zur Verfügung stehen und eine Original-Geschichte bieten, die sich über fünf Seemannsgarn-Missionen erstrecken wird. Sea of Thieves ist für PC und Xbox-Konsolen erhältlich - plattformübergreifendes Spielen inklusive. Mittlerweile verzechnet die Freibeuter-Erfahrung nach einem holprigen Start mehr als 20 Millionen Spieler.Letztes aktuelles Video: Seasons Merchant Detectives and the Festival of Giving