Sea of Thieves: A Pirate's Life: Schauplätze, Gegnertypen, neue Mechaniken und Captain Jack Sparrow

Wir hatten bereits im Vorfeld die Möglichkeit, uns die Präsentation in bester E3-Tradition "hinter verschlossenen Türen" anzusehen und im Anschluss die Entwickler in einer Fragerunde über die Hintergründe der Zusammenarbeit mit Disney und weitere Details rund um die Erweiterung auszuquetschen.

Im Rahmen eines Showcase-Events hat Microsoft weitere Einblicke in die kommenden Erweiterung A Pirate's Life für Sea of Thieves ( ab 36,27€ bei kaufen ) gegeben, bei der Captain Jack Sparrow, Davy Jones und weitere Figuren aus Fluch der Karibik (Pirates of the Caribbean) in einem faszinierenden Crossovers Einzug in das Freibeuter-Universum von Rare halten sollen.Für A Pirate's Life öffnet Rare die Pforten zu einem komplett neuen Areal innerhalb der Spielwelt, in dem nicht nur neue Gefahren und Gegnern lauern, sondern auch zusätzliche Spielmechaniken eingeführt werden. Die Handlung der Erweiterung ist vor allem im "Meer der Verdammten" (Sea of the Damned) und dem "Versunkenen Königreich" (Sunken Kingdom) angesiedelt. Da man vor allem bei letzterem Schauplätz zahlreiche Tauchgänge absolvieren muss, lässt sich der Sauerstoffvorrat dort an speziellen Pflanzen unter Wasser wieder auffüllen. Darüber hinaus wird das Element auch in Rätseleinlagen eingesetzt, indem z.B. Räume durch Mechanismen geflutet werden müssen, um dadurch Zugang zu neuen Arealen zu bekommen.An neuen Gegnern warten zum einen die so genannten Ocean Crawler, von denen es drei verschiedene Varianten gibt, denen man an Land begegnen kann: Bei ersten handelt es sich um eine Art von Krabbe, der wie ein Tank agiert und den Piraten mit Nahkampfangriffen zusetzt. Darüber hinaus gibt es elektrische Varianten, die nicht nur Energiekugeln verschießen, sondern sich auch rasend schnell bewegen können. Im Verbund können sie sogar einen elektrischen Schutzschild generieren. Generell sollte man diese Widersacher nach Möglichkeit auf Abstand halten. Schließlich gibt es noch einen Ocean Crawler, der Sporen aus seinem Rachen schleudert, die beim Einatmen alle Personen im näheren Umfeld vergiften. Zusätzlich kann er einfach im Untergrund abtauchen und genauso überraschend wieder auftauchen.Die Ocean Crawler dienen den Sirenen, einem weiteren neuen Gegnertyp, der mit der Erweiterung Einzug hält. Von ihnen gibt es sowohl eine Standardversion als auch stärkere Führer, die zusätzlich mit dem Dreizack "Trident of Dark Tides" ausgestattet sind. Diese Schusswaffe, mit der man Energiekugeln auf Gegner schleudert, kann man auch als Spieler nutzen. Die Heil- und Schildfähigkeiten der Sirenen erhält man durch das Equipment allerdings nicht.Selbst Neueinsteiger von Sea of Thieves sollen umgehend Zugang zu der Story-Erweiterung erhalten. Zu diesem Zweck findet man auf jedem Außenposten die neue Figur "Castaway", bei der man sich die Mission zur Suche nach Jack Sparrow abholen kann, mit der die ganze Geschichte in Gang gesetzt wird. Insgesamt soll sich A Pirate's Life über fünf Seemannsgarn-Missionen erstrecken, die laut Entwicklerangaben eine Spielzeit zwischen acht und 12 Stunden bieten sollen. Nimmt man auch noch einige der Nebenquests mit, soll man nochmal deutlich länger beschäftigt sein. Creative Director Mike Chapman deutet in dieser Hinsicht bereits an, dass sich eine ausgiebige Erkundung lohnen wird, da man das eine oder andere Easter Egg versteckt hat. Es wird sogar gemunkelt, dass ein Easter Egg existiert, in dem ein Bezug zu einer gewissen Adventure-Reihe hergestellt wird, in der ein junger Möchtegern-Pirat das Geheimnis von Monkey Island entschlüsseln möchte.Doch selbst ohne Guybrush Threepwood soll der Humor nicht zu kurz kommen: Dafür sorgt der gesprächige Schädel eines verfluchten Kapitäns, den man wie andere Ausrüstung jederzeit zücken kann, um albernen Ausführungen und Sprüchen zu lauschen. Apropos lauschen: Für die Erweiterung hat man den Soundtrack von Sea of Thieves etwas stärker in Richtung Hollywood getrimmt. Gleichzeitig wird man aber auch die musikalischen Themen aus den Filmen von Klaus Badelt und Hans Zimmer zu hören bekommen. Selbst einige Samples aus dem kultigen Fahrgeschäft, das auch Vorbild für einige Kulissen war, werden ins Spiel integriert und neue Sprachaufnahmen sogar künstlich auf "alt" getrimmt, um zur Qualität der damaligen Aufnahmen zu passen.Genau wie andere Seemannsgarn-Geschichten (Tall Tales) wird man auch be A Pirate's Life mit einem Logbuch ausgestattet und der Fortschritt soll regelmäßig an Checkpunkten gesichert werden. Im Gegensatz zu den üblichen Story-Missionen muss man sich hier allerdings keine Sorgen machen, plötzlich von einer fiesen Crew überrascht zu werden: Laut Rare soll man im Rahmen der Erweiterung auf keine anderen Spielerschiffe treffen, die einem das Leben schwer machen und für Frust sorgen können. Stattdessen kann man sich alleine oder mit seiner Crew ungestört dem Crossover-Abenteuer widmen, das für Rare offenbar ein Herzensprojekt gewesen ist.Die Erweiterung A Pirate's Life erscheint am 22. Juni in Form eines kostenlosen Updates. Sea of Thieves ist für Xbox-Konsolen, PC (MS Store, Steam) und im Game Pass erhältlich. Derzeit schippern mehr als 20 Millionen Spieler auf den Piraten-Servern.Letztes aktuelles Video: A Pirates Life StoryDLC Ankündigung