Sea of Thieves: Crossover-Event rund um Borderlands mit "Mayhem-Schiffset" vorgestellt

Während seiner Live-Show zur online stattfindenden gamescom 2021 hat Microsoft ein Borderlands-Schiffset zu Sea of Thieves ab 36,27€ bei kaufen ) vorgestellt. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit Gearbox Software entworfen; virtuelle Piraten können es sich bis zum 7. September, 11 Uhr vormittags durch die Teilnahme am "Making Mayhem Event" sichern.Auf der Website von Sea of Thieves wartet laut Xbox.com eine vollständige Liste der "chaotischen" Challenges, mit denen sich das Crossover-Objekt verdienen lässt.