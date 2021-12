Sea of Thieves: Online-Piratenaction knackt die 5-Millionen-Marke

Obwohl das Piraten-Onlinespiel Sea of Thieves ( ab 36,27€ bei kaufen ) bereits drei Jahre auf dem Buckel hat, gibt es dieser Tage einen weiteren Grund zum Feiern. Wie das zuständige Entwicklerstudio Rare verkündet, konnte es vor kurzem die Marke von fünf Millionen verkauften Exemplaren bei Steam knacken. Das Steam-Debüt fand deutlich später als der ursprüngliche Release statt, hier ist er knapp anderthalb Jahre erhältlich.Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, lässt sich Rare nicht lumpen und verteilt passend zum nahenden Weihnachtsfest ein Geschenk an alle Spieler. "Da wir niemals vor einer Feier zurückschrecken, gibt es im Verlauf der Woche zu diesem Meilenstein von fünf Millionen verkauften Exemplaren bei Steam ein Geschenk für die gesamte Community. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch zwischen dem 22. und 29. Dezember einzuloggen und Sea of Thieves zu spielen. Dann erhaltet ihr das Emote 'All Together Now!' kostenlos."Übrigens: Alle, die evtl. schon länger mit dem Kauf von Sea of Thieves für den PC geliebäugelt haben, bekommen das Spiel im Rahmen des Steam Winter Sales derzeit für 19,99 anstatt 39,99 Euro.