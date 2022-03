Sea of Thieves: Start von Season 6 steht kurz bevor

Screenshot - Sea of Thieves (PC, One, XboxSeriesX)

Season 6 von Sea of Thieves ( ab 36,27€ bei kaufen ) hat einen Starttermin erhalten: Ab 10. März könnt ihr euch mit eurer Piratencrew erneut ins Abenteuer stürzen und auf jede Menge neue Inhalte freuen. Passend dazu haben die Entwickler von Rare Games einen kleinen Preview-Trailer veröffentlicht. Die größte Neuerung in Season 6 ist die Einführung von sechs See-Festungen, die als eine Art "Mini-Raid"-Erfahrung beschrieben werden. Diese Festungen können angegriffen und sowohl allein als auch mit einer vollständigen Crew geplündert werden. Rare versichert, dass auch Solo-Spieler keinerlei Probleme haben werden und sich keine Sorgen machen müssen, die wertvolle Beute zu verpassen. In der Festung selbst sollen, Phantome und Piratenkapitäne warten, die es zu bekämpfen gilt.Anders als die Festungen, die bereits im Spiel existieren und verschiedene Crews zusammenbringen, will Rare Games mit den See-Festungen eine persönlichere Erfahrung bieten. Zusätzlich kommen neue legendäre Fahrten hinzu, die sich zwar wiederholen lassen, jedoch stets Variation bieten sollen. Darüber hinaus haben die Entwickler ihren langfristigen Plan für 2022 in Form einer Roadmap vorgestellt. Die Pläne für Season 7, 8 und 9 wurden bekanntgeben, wobei eine Season etwa drei Monate dauert.In jeder Season erwarten euch selbstverständlich neue Abenteuer und ein neuer Plunder-Pass, jedoch gibt es auch besondere Highlights. So soll in Season 7 ein neues Fortschrittssystem und neue Wege zu spielen eingeführt werden, in Season 8 kommen mehr Rollenspiel-Elemente und Quest-Arten hinzu und in Season 9, die im Dezember 2022 startet, erhalten Crews neue Möglichkeiten zur sozialen Interaktion.Letztes aktuelles Video: Season Six PreviewTrailer