Sea of Thieves: Saison 7 startet im Juli

Eigene Schiffsausstattung und Namen

Am 21. Juli geht Sea of Thieves ( ab 36,27€ bei kaufen ) in die siebte Saison. Das Update bringt einige sehnlich erwarteten Features für virtuelle Piraten mit. Darunter speicherbare Schiffs-Ausstattungen und frei wählbare Namen.In Saison 7 wird Sea of Thieves persönlich. So können virtuelle Kapitäne ihren Schiffen endlich eindrucksvolle Namen geben und ihre mit Krimskrams dekorierten Kajüten dauerhaft abspeichern. Aber nicht nur das: Es wird ab dem 21. Juli komplette Schiffs-Loadouts geben, die dauerhaft gesichtert werden können.Zudem soll es an Bord jetzt auch eine Hierarchie geben. In Saison 7 von Sea of Thieves ist man entweder als Kapitän oder als einfaches Crewmitglied auf der See der Diebe unterwegs. Dazu gibt es Kapitäns-Abenteuer und ein eigenes Kapitäns-Logbuch. Außerdem wird es neue Verkaufspunkte für das sauer erstrittene Loot geben.Der Trailer gibt einen Überblick über die neuen Features, um die Sea of Thieves mit Saison 7 erweitert wird. Sea of Thieves ist für Xbox One, Xbox Series X|S und PC erschienen.