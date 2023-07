Sea of Thieves: Neues Gratis-Update The Legend of Monkey Island entführt euch nach Melee Island

Sea of Thieves: Ein Kapitel voller Adventure-Liebe

Aufgaben wie im Adventure

Vor etwa zwei Jahren kam zusammen, was quasi schon Pflicht war:traf aufund bescherte Spielern ein drei Kapitel langes, reines PvE-Abenteuer. In diesen Tagen erschien eine zweite Zusammenarbeit, die ebenso vorherbestimmt war:Schließlich gibt es kaum einen bekannteren Videospiel-Piraten als Guybrush Threepwood, der in zahlreichen Spielen schon unter Beweis gestellt hat, was für ein toller Hecht er doch ist. In Sea of Thieves könnt ihr das nun selbst und aus einer ungewohnten Perspektive erleben: Dem Release des neuen undsei Dank.Erstmals angekündigt wurde die Zusammenarbeit zwischen Sea of Thieves und Monkey Island während es großen. Seit Donnerstag, dem 20. Juni 2023, steht nun daszur Verfügung und lässt euch bereits zur berümten Melee Island aufbrechen. Was euch dort genau erwartet, wollen wir euch an dieser Stelle nicht im Detail verraten.Nur so viel sei gesagt: Es handelt sich nicht um die waschechte Melee Island, sondern um eine Fantasie-Vorstellung von Guybrush Threepwood. In dieser ist er Gouverneur der Insel, hat jüngst Elaine Marley geheiratet und wird von allen als cooler Pirat wahrgenommen.Threepwood aus diesem Traum zu befreien, denn seine Vorstellung ist nicht unbedingt frei von Gefahren.Dafür reist ihr eben zur besagter Melee Island und dort erwartet Fans von Monkey Island ein. Die Möwe hinter der berühmten Scumm-Bar ist genauso an ihrem Platz, wie zahlreiche andere NPCs, die man auf den ersten Blick sofort wiedererkennt, obwohl sie ein Stück weit den optischen Stil von Sea of Thieves in sich tragen. Man merkt trotzdem an jeder Ecke, dass die Entwickler von Rare Monkey Island lieben und das drücken sie in unzähligen Details aus.Auch spielerisch orientiert sich das erste Kapitel der Monkey Island-Zusammenarbeit am Klassiker: Viele Aufgaben erinnern sofort an, die euch dazu bringen, bestimmte Gegenstände miteinander zu kombinieren oder ein wenig um die Ecke zu denken. Mit dem eigenen Schiff ist man im ersten Teil deshalb noch nicht viel unterwegs, aber das könnte sich in den zwei folgenden Kapiteln ändern. Immerhin soll es später zur namensgebenden Monkey Island selbst gehen und das wird garantiert kein Fußmarsch.Wann Kapitel 2 und 3 folgen, ist übrigens unbekannt. Allerdings will sich Rare nicht allzu viel Zeit mit der Veröffentlichung lassen, weshalb die Geschichte schon bald komplett spielbar sein dürfte. Alternativ stürzt man sich dazwischen noch einmal in die Welt von