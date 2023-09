Sea of Thieves: Saison Zehn bringt Gilden-Funktion, die Sichere See und mehr

Sea of Thieves: Private Seefahrt mit weniger Erfahrungspunkten

The classic shared-world Sea of Thieves experience will always be available as High Seas. Players wishing to become a Pirate Legend, engage in Hourglass battles, raise an Emissary Flag, become a Captain, join a Guild and more can choose to sail the High Seas with other crews. pic.twitter.com/SyMMyjKs2S



— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) September 21, 2023

Mit PvP-gesinnten Schiffen angegriffen zu werden. Allerdings müsst ihr dafür ein paar Einschränkungen hinnehmen:



Maximal könnt ihr Stufe 40 bei den Handelskompanien erreichen

Gold und Erfahrung reduziert

keine Möglichkeit, zur Piraten-Legende zu werden

Athena's Fortune und The Reaper's Bones sind nicht nutzbar

keine Möglichkeit, ein eigenes Schiff zu verwenden

keine Live-Events

keine Gilden

Auf der anderen Seite könnt ihr alle Tall Tales, also die umfangreichen Geschichten und Kampagnen von Sea of Thieves, erleben und erhaltet auch für den Season Pass dieselbe Rate an Erfahrungspunkten, um diesen auf die höchste Stufe zu bringen. Zudem könnt ihr sämtliche kosmetische Gegenstände, die ihr freigeschaltet oder gekauft habt, nutzen.



Unter einem Gildenbanner segeln Wer hingegen über all die Jahre eine große Mannschaft um sich herum versammelt hat, darf mit Saison Zehn endlich eine Gilde in Sea of Thieves gründen. Insgesamt bis zu 24 Piraten können sich zusammenschließen und ein gemeinsames Segel erschaffen. Wenn ihr danach unter diesem Banner Aufträge abschließt und Gold erwirtschaftet, bringt ihr eure Gilde weiter voran und könnt verschiedene Belohnungen freischalten.



Während die Safer Seas vermutlich nicht direkt zum Start von Saison Zehn am 19. Oktober zur Verfügung stehen werden, wird das Gilden-Feature sofort mit an Bord sein. Zusätzlich zu den beiden neuen Features sind noch weitere Verbesserungen geplant, über die Rare in nächster Zeit sprechen möchte.



