Sea of Thieves: Gerüchte um Pläne für eine PlayStation 5- und Nintendo Switch-Version.

Sea of Thieves angeblich für PlayStation und Switch in Arbeit

Auch Hi-Fi Rush ist wohl ein Thema

Große Microsoft-Spiele gibt es nur auf dem PC und der Xbox – möglicherweise ist das aber nicht in Stein gemeißelt. Aktuellen Gerüchten zufolge soll das von Rare entwickeltenoch dieses Jahr seinen Weg auf dieundfinden.Dass Microsoft offen eingestellt ist,seines Portfolios auf andere Plattformen zu bringen, ist keine Neuigkeit. In der Vergangenheit hat das Unternehmen unter anderemsowieauf der Nintendo Switch veröffentlicht. Große Produktionen sind jedoch dem PC und der Xbox vorenthalten, aber womöglich könnte das schon bald aufgelockert werden.Im Mittelpunkt der aktuellen Gerüchteküche steht Sea of Thieves. Das im März 2018 veröffentlichte Piratenspiel gibt es bislang nur für den PC, die Xbox One und Xbox Series X|S, soll aber nun auch seinen Weg auf neue Plattformen finden. Das berichten unabhängig voneinander dieJournalisten Stephen Totilo bei Game File und Jeff Grubb im Giant Bomb-Format Game Mess Totilo möchte in Erfahrung gebracht haben, dass Microsoft daran arbeitet, Sea of Thieveszu veröffentlichen. Die Portierung des Multiplayer-Piraten-Abenteuers soll sogar bereits imveröffentlicht werden, um als bestehendes Live-Service-Spiel eine größere Zielgruppe zu erreichen. Allerdings konnte Totilo laut eigener Aussage nicht verifizieren, ob Microsoft weiter an diesem Plan festhält.In ein ähnliches Horn bläst Jeff Grubb von Giant Bomb: Er habe ebenfalls gehört, dass Sea of Thieveserscheinen soll, genauer gesagt für die PlayStation und Nintendo Switch. "Sea of Thieves, ja - ich würde sagen, ich habe gehört, dass es auch für andere Plattformen erscheinen könnte. Als ich zum ersten Mal von diesen Gerüchten erfahren habe, dachte ich: 'Oh, es geht wahrscheinlich um Sea of Thieves, denn ich habe gehört, dass es für Switch und PlayStation erscheinen könnte.'"Bei Sea of Thieves soll es aber nicht bleiben. Laut Grubb wird wohl auch das erst Anfang 2023 veröffentlichtebei Microsoft als möglicher Portierungskandidat gehandelt. Das Action-Spiel sei zwar für seine Verhältnisse erfolgreich gewesen, dennoch soll sich die Geschäftsführung gewünscht haben, eseingebracht, wie Grubb es formuliert. Damit das funktioniert, sei Microsoft wohl dazu bereit, Hi-Fi Rush auf den Konkurrenz-Konsolen zu veröffentlichen.Aktuell handelt es sich dabei aber um. Seitens Microsoft gibt es weder einen Kommentar zu den Spekulationen noch eine offizielle Ankündigung, Sea of Thieves oder Hi-Fi Rush auf der PlayStation 5 oder Nintendo Switch zu veröffentlichen. Sicher ist nur, dass das