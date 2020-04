Unravel: Hinweise auf Switch-Umsetzung

Unravel TWO ist zwar bereits für Switch erhältlich, doch der Vorgänger hat sich nie auf der Konsole von Nintendo blicken lassen. Das könnte sich jedoch bald ändern: In Brasilien wurde dem sympatischen und stilistisch äußerst ansprechenden Rätsel-Plattformer von einem Rating Board eine Alterseinstufung verpasst, was darauf hindeuten würde, dass Electronic Arts und Coldwood Interactive doch noch eine verspätete Switch-Umsetzung nachreichen wollen. Das berichtet Nintendo Everything Eine offizielle Ankündigung seitens des Publishers gibt es allerdings noch nicht, dass Yarny auch sein erstes Abenteuer auf der Hybrid-Konsole bestreiten wird.Letztes aktuelles Video: Taken by Giants-Song