For Honor: Playing Hard: Doku mit Blick auf die schwierige Entwicklung jetzt auf Netflix verfügbar - 4Players.de

Wie kräftezehrend die Entwicklung eines Videospiels sein kann, wird in der Dokumentation Playing Hard deutlich, die führende Entwickler von For Honor über einen Zeitraum von fünf Jahren begleitet hat, darunter Game Director Jason VandenBerghe. Regisseur Jean-Simon Chartier bietet einen ungewöhnlich tiefen Einblick in viele Momente von der Konzeptphase bis zur Veröffentlichung, bei denen deutlich wird, wie eng Scheitern und Erfolg beieinander liegen können.Chartier arbeitet in der Nähe von Ubisoft Montreal und hat von außen beobachtet, wie das Studio von außen seinen Anfängen bis zum weltweit größten seiner Art gewachsen ist. Auf der Suche nach einer interessanten Geschichte hat er deshalb schließlich einen Blick in das Innere geworfen. Ein Interview mit dem Filmemacher auf The Reel Roundup gibt interessante Einblicke in das Entstehen der Dokumentation.Playing Hard kam im vergangenen Jahr heraus und ist seit einigen Tagen auf Netflix verfügbar.