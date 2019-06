For Honor: Event "Schatten der Hitokiri" bis zum 27. Juni spielbar; Zuschauermodus angekündigt - 4Players.de

Die offizielle Pressemitteilung fasst den bisherigen Release-Verlauf von For Honor zusammen:

Seit dem Launch im Februar 2017 hat For Honor mehr als zwei Jahre lang kontinuierliche Post-Launch-Unterstützung und Verbesserungen erhalten, darunter die kürzlich veröffentlichte Marching Fire-Erweiterung, die eine neue Fraktion von Helden mitbrachte. Das Year 3 von For Honor, Year of the Harbinger, hatte in der Vergangenheit bereits zwei Seasons. Im Verlauf des Jahres wird das Spiel weiterhin neue Inhalte und In-Game-Events erhalten. Neue For Honor-Spieler, die ihren Mut auf dem Schlachtfeld testen wollen, können von ab sofort und bis zum 17. Juni kostenlos mit jedem Helden spielen.





Außerdem kündigte Ubisoft an, dass es zukünftig einen Zuschauermodus für For Honor geben wird, um auf die Wünsche der Community einzugehen. Genaue Infos sollen noch folgen, einen ersten Eindruck gibt der folgende Trailer von der E3 2019.