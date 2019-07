For Honor: Neuer Wikinger-Held mit Season 3: Jormungandr - 4Players.de

In Year 3 Season 3 - genannt "Hulda" - wird die Wikinger-Fraktion mit dem neuen Helden Jormungandr erweitert. Besitzer des dritten Jahrespasses werden den neuen Helden ab dem 1. August, 21 Uhr spielen können, während alle anderen Spieler ab dem 8. August (20 Uhr) die Möglichkeit haben, den Helden für 15.000 Stahl zu erwerben.Ubisoft: "Die Jormungandr sind Wikingersekteure, die ihre Hingabe an die Große Schlange, nach der sie benannt sind, auf ihren vernarbten Körpern tragen. Angeführt von Hulda oder Gretar, bzw. der weiblichen und männlichen Version des Neuen Helden, zielt der Jormungandr darauf ab, die Schwachen zu vernichten, bevor Ragnarok kommt, da sie glauben, dass nur die würdigsten Krieger für die Große Schlacht übrig bleiben dürfen. Sie führen ihren mächtigen Kriegshammer und töten ihre Gegner mit mächtigen Angriffen."Alle Spieler haben die Möglichkeit, ihre Waffen auf einer neuen Sturm-Karte einzusetzen, der Wikingerfestung Storr, welche in der kommenden Season erscheint. In Anlehnung an frühere Updates wird die dritte Season auch die Liste der bisherigen Helden mit neuen Updates für die Nobushi, Shinobi, Orochi und viele andere Helden weiter anpassen. Season 3 soll am Donnerstag, den 25. Juli um 18 Uhr auf dem Twitch-Kanal von For Honor präsentiert werden.Letztes aktuelles Video: Year 3 Season 3 Hulda Trailer