For Honor: Standard Edition derzeit kostenlos auf Uplay erhältlich - 4Players.de

Die Standard Edition von For Honor ist bis zum 27. August 2019 kostenlos via Uplay erhältlich, wie Ubisoft im Rahmen der gamescom mitteilt. Weiter schreibt der Publisher: "Durch spielinterne Aktivitäten am 22. August werden neue Elite-Outfits eingefügt, die durch die Währung im Spiel erworben werden kann. Ebenso werden eine besondere Krieger-Challenge und die Event-Playlist Carousel of Death verfügbar. Spieler können sich am 22. August um 18:00 Uhr MESZ auf dem Warriors Den Livestream unter https://www.twitch.tv/forhonorgame auf ein Twitch Drops Special Event einstellen.Das kürzlich gestartete Year 3 Season 3 stellt die Jormungandr vor. Diese sind Wikingersekteure, die ihre Hingabe an die Große Schlange, nach der sie benannt sind, auf ihren vernarbten Körpern tragen. Angeführt von Hulda oder Gretar, zielt der Jormungandr darauf ab, die Schwachen zu vernichten, bevor Ragnarok kommt, da sie glauben, dass nur die würdigsten Krieger für die große Schlacht übrigbleiben dürfen. Sie führen ihren mächtigen Kriegshammer und töten ihre Gegner mit mächtigen Angriffen. Year 3 season 3 bringt außerdem die neue Sturm-Karte Wikingerfestung Storr, neue Waffen und neue Anpassungs-Updates für diverse Helden.Außerdem wird das Kampfspiel (zum Test ) auch auf Uplay+, dem Abo-Service von Ubisoft für Windows-PC, verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Year 3 Season 3 Hulda Trailer