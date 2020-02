For Honor: Hope: Erste Season des vierten Jahres hat begonnen

Aktualisierung vom 7. Februar 2020, 08:08 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 2. Februar 2020, 11:21 Uhr:

Inzwischen hat Ubisoft die erste Season im vierten Jahr von For Honor auf PC, PlayStation 4 und Xbox One eingeläutet . Außerdem ist das Kampfspiel (zum Test ) ab sofort auch über Ubisofts Abo-Service Uplay+ erhältlich.Am 6. Februar 2020 wird die erste Season des vierten Jahres in For Honor eingeläutet. Sie wird den Titel "Hope" tragen. Season 1 beginnt nachdem sich die Katastrophe, die die Welt von For Honor heimgesucht hat, dem Ende nähert. Mit Hope startet Year 4 Season 1 inmitten des Chaos und nach Jahren des Krieges.Im vierten Jahr wird erstmalig auf ein zweigleisiges Battle-Pass-System pro Season gesetzt: "Die Spieler haben die Möglichkeit, neue Waffen und Rüstungen zu erbeuten. Zudem wird es neue Ingame-Events und Inhalte geben, die die Wendungen in der Welt von For Honor thematisieren. Season 1 führt mit dem Battle Pass außerdem ein neues Belohnungssystem ein. Mit einem kostenlosen und einem Premium Battle Pass können Spieler besondere kosmetische Gegenstände durch tägliche Aufgaben, Arcade-Quests und das Absolvieren von Kämpfen freischalten."Wie im dritten Jahr wird es in "Year 4" vier Saisons geben, jeweils mit einem eigenen Thema, speziellen Belohnungen und Aktivitäten. Zwei neue Helden sind geplant, und zwar für Saison 2 und Saison 4. Sie sollen mit der jeweiligen Storyline verbunden sein - genau wie die Events und die Saisons an sich. Man kann die neuen Helden nach ihrer Veröffentlichung kaufen oder wie gewohnt mit Stahl freischalten."Hope ist die erste Season des mit Jahr der Abrechnung betitelten Year 4, welches dem Spiel ein zusätzliches Jahr an kostenlosen Inhalten bringt - darunter vier neue Seasons, zwei neue Helden und neue Rüstungssets. Das Balancing bleibt auch in Year 4 eines der wichtigsten Themen des Entwicklerteams. Zudem wird man weiterhin die kompetitive Community mit offiziellen Turnieren unterstützen und ausbauen."Letztes aktuelles Video: Jahr 4 - Trailer