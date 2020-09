For Honor: Feiert 25 Mio. Spieler und startet mit Resistance in die nächste Season

Das Kampfspiel For Honor zählt mittlerweile mehr als 25 Millionen Spieler auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia, wie Ubisoft im Rahmen seines Forward -Events bekannt gab. Außerdem hat man angekündigt, am 17. September 2020 mit Resistance in die nächste Saison (Year 4, Season 3) zu starten.Dazu heißt es vom Publisher: "In der vorherigen Season errichteten die Kriegstreiber ein Regime des Terrors, das tiefe Spuren in der Welt hinterließ. Aber in verzweifelten Zeiten genügt ein Funken Rebellion, um wieder Hoffnung zu wecken."Letztes aktuelles Video: Resistance Story Trailer