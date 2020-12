For Honor: Mayhem: Year 4 Season 4 gestartet; Verbesserungen für PS5 und Xbox Series X/S

In For Honor ab 5,99€ bei kaufen ) ist "Mayhem", die vierte Season des vierten Jahres (Year 4 Season 4), auf allen Plattformen angelaufen. Die Spieler auf PS5 und Xbox Series X/S sollen das Spiel fortan auf Basis der Abwärtskompatibilität mit 60 Bildern pro Sekunde spielen können. Ansonsten werden alle Grafik-Verbesserungen übernommen, die es ursprünglich für PS4 Pro und Xbox One X gab (4K auf Xbox Series X und PS5; 1080p auf Xbox Series S).Ubisoft: "Im entscheidenden Moment in der Geschichte von Heathmoor brauchten die Rebellen der verschiedenen Fraktionen eine klare Führung, um sich zu einer vollwertigen Armee zu entwickeln. Der Söldner Greif antwortete auf ihren Aufruf und gründete die Chimära-Allianz. Ab sofort können sich Spieler dem Widerstand anschließen, um dem Orden der Horkos zu trotzen und die Korruption im Year 4 Season 4 Mayhem zu stoppen.""Die Spieler können ab sofort Greif als spielbaren Helden freischalten. Früher als Holden Cross bekannt, war Greif ein großer Krieger im Orden der Gesetzesbringer, der Seite an Seite mit Apollyon in der Schwarzfels-Legion kämpfte. Nach ihrem Tod wurde er von seinen Gesetzesbringer-Kollegen abgelehnt, was ihn dazu veranlasste, einer Söldnergilde beizutreten, durch die Landschaft zu ziehen, Freundschaften in allen Fraktionen zu schließen und neue Kampftechniken zu erlernen. Ab sofort können Spieler Greif als Teil eines Pakets kaufen, das den neuen Helden, ein exklusives Ornament, ein Elite-Outfit, drei Kisten und sieben Tage Champion-Status enthält. Alternativ können alle Spieler den Helden Greif ab dem 24. Dezember für 15.000 Stahl im Spiel freischalten."Auch ein neuer Battle-Pass wird geboten - mit 100 Premium-Belohnungen, einschließlich Waffen, Outfits, Gesten und mehr. Bis zum 17. Dezember läuft auf dem For-Honor-Testgelände eine neue Testphase. Alle Spieler haben so die Chance, die Verbesserungen für Wächter, Friedenshüter, Shugoki und Nobushi bereits vorab auszuprobieren.Letztes aktuelles Video: Mayhem | Y4S4 Launch Trailer