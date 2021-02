For Honor: Ausblick auf Year 5 und Crossover mit Shovel Knight

Pünktlich zum vierjährigen Jubiläum gibt Ubisoft einen Ausblick darauf, wie es in Year 5 mit dem Kampfspiel For Honor ( ab 6,00€ bei kaufen ) weitergehen soll. Das neue Jahr , das als "Jahr der Bündnisse" bezeichnet wird, startet am 11. März mit der ersten Season. Detaillierte Informationen, welche neuen Inhalte und Geschichten man erwarten kann, will man aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.Zumindest hat man schon eine grobe Roadmap für das kommende Jahr vorgestellt: Sie umfasst vier themenbasierte Seasons, inklusive neuer Anpassungsgegenstände, zwei neue Helden – wovon ein Held in Season 2 und ein weiterer in Season 4 von Year 5 veröffentlicht wird – sowie In-Game-Events und einen Battle Pass für jede Season.Darüber hinaus hat man ein In-Game-Crossover mit Shovel Knight eingeführt, das ab sofort kostenlos verfügbar ist. Bis zum 4. März erhält man Zugriff auf Inhalte, die vom Plattformer von Yacht Club Games inspiriert wurden. Darunter befinden sich ein Shovel Drop-Emote und drei außergewöhnliche Outfits, die jeweils Ornamente, Stimmungs-Effekte, Symbole und mehr beinhalten.Letztes aktuelles Video: Year 5 EnthüllungsTrailer