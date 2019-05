Ghost Recon Wildlands: Operation Oracle: Zwei neue Story-Missionen und ein kostenloses Wochenende - 4Players.de

Ubisoft wird am 2. Mai 2019 mit der kostenlosen "Operation Oracle" einen neuen Handlungsstrang in Ghost Recon Wildlands einführen. Die beiden neuen Missionen können im Einzelspieler- oder Koop-Modus gespielt werden.Operation Oracle schickt die Ghosts auf eine Rettungsaktion eines Skell-Tech-Ingenieurs, der von Unidad als Geisel genommen wurde. Die routinemäßige Rettungsmission entpuppt sich schon nach kurzer Zeit als etwas viel Größeres. "Wenn die Ghosts auf den Ghost Team Leader Cole D. Walker treffen, ist es egal, was sie vorher über ihre Feinde und Freunde zu wissen glaubten. Denn Cole D. Walker ist auf der Suche nach der Wahrheit", schreibt der Publisher.Außerdem kann Ghost Recon Wildlands einschließlich Operation Oracle vom 2. Mai bis zum 5. Mai kostenlos auf PC (Uplay, Steam), PS4 und Xbox One gespielt werden. Das Spiel kann ab dem 1. Mai auf PC (Uplay) und PlayStation 4 heruntergeladen werden, bevor das kostenlose Wochenende beginnt. Alle Fortschritte werden nach dem Kauf des vollständigen Spiels übertragen. Weitere Angaben findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Operation Oracle Official TrailerUbisoft: "Operation Oracle erscheint nach zwei Jahren umfangreicher Post-Launch-Unterstützung für Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands und folgt auf den Abschluss des zweiten Jahres, das vier kostenlose Updates für das Spiel brachte, um das Ghost-Recon-Universum umfangreich zu erweitern".